Красноярск, 29 сентября 2020, 10:39 — REGNUM Сбербанк взыскал по суду более 1 млрд рублей с крупного оператора спутниковой связи России. Решение арбитража Красноярского края по иску к АО «Красноярское конструкторское бюро «Искра» может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
Судья Путинцева приняла решение взыскать в пользу банка с ответчика «1 045 237 608 рублей 02 коп., в том числе 63 030 790 рублей 17 коп. — основного долга, 7 439 179 руб. 38 коп. — неустойки по договору поручительства №8646.01−16/545−1П от 29.12.2016, 106 273 157 руб. 32 коп. — основного долга по договору поручительства №621-П
7 октября арбитраж также рассмотрит иск Сбербанка к бюро об обращении взыскания на имущество, переданное в залог по договору ипотеки в июле 2019 года.
Напомним, «Искра» работает на рынке разработки радиотехнического оборудования с 1954 года. На сайте общества бюро позиционируется как компания, которая входит в тройку крупнейших операторов спутниковой связи России и занимает лидирующие позиции в Сибири.