Красноярск, , 10:39 — REGNUM Сбербанк взыскал по суду более 1 млрд рублей с крупного оператора спутниковой связи России. Решение арбитража Красноярского края по иску к АО «Красноярское конструкторское бюро «Искра» может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Судья Путинцева приняла решение взыскать в пользу банка с ответчика «1 045 237 608 рублей 02 коп., в том числе 63 030 790 рублей 17 коп. — основного долга, 7 439 179 руб. 38 коп. — неустойки по договору поручительства №8646.01−16/545−1П от 29.12.2016, 106 273 157 руб. 32 коп. — основного долга по договору поручительства №621-П от 09.12.2014 г. , 148 710 089 руб. 08 коп. — основного долга, 21 217 632 руб. 54 коп. — неустойки по договору поручительства №8646.01−16/145-П от 18.04.2016, 255 258 166 руб. 97 коп. — основного долга, 33 624 086 руб. 27 коп. — неустойки по договору поручительства №8646.02−17/282−1П от 29.06.2017, 407 286 797 руб. 56 коп. — основного долга, 2 397 708 руб. 73 коп. — неустойки по договору поручительства №8646.02−17/283−1П от 29.06.2017 года». Также было взыскано в пользу истца 200 тыс. рублей расходов по уплате государственной пошлины. Третьим лицом в деле выступало АО «Стройкомплекс научно-производственное объединение прикладной механики».

7 октября арбитраж также рассмотрит иск Сбербанка к бюро об обращении взыскания на имущество, переданное в залог по договору ипотеки в июле 2019 года.

Напомним, «Искра» работает на рынке разработки радиотехнического оборудования с 1954 года. На сайте общества бюро позиционируется как компания, которая входит в тройку крупнейших операторов спутниковой связи России и занимает лидирующие позиции в Сибири.