Самара, , 10:52 — REGNUM Самарская область признана абсолютным лидером среди регионов страны по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, это стало известно на VII инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП-2020», который прошел 28 сентября в Москве.

Отмечается, что самым капиталоемким и амбициозным проектом, который сейчас реализует в Самарской области на основе ГЧП, является строительство мостового перехода через Волгу с обходом Тольятти и выходом на автотрассу М-5 «Урал». Его реализация принесет огромный экономический эффект как для области, так и для всей страны.

Сообщается, что Самарская область в течение трех последних лет занимает верхние строчки в рейтинге Национального Центра ГЧП. А по итогу прошлого года регион стал безоговорочным победителем, набрав 98,7 баллов.

Ранее сообщалось о том, что «Российская неделя ГЧП» является крупнейшим мероприятием в России в сфере развития государственно-частного партнерства и инфраструктуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Ленинградская область и ФосАгро укрепляют партнерство