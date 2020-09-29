Москва, , 10:37 — REGNUM В Китае не будет большого спроса на российские энергоресурсы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал прогноз Всемирного банка, согласно которому в 2020 году ВВП Китая вырастет только на 2%.

«Это очень плохой показатель. Проблема не только в том, что Китай будет восстанавливаться слабыми темпами. В прошлые годы темпы экономического роста КНР были 8−10%. А это в значительной степени обуславливало стабильные цены на сырьевые ресурсы во всем мире. Но при темпах роста в 2% большого спроса на наши сырьевые ресурсы, конечно, не будет, — сказал Сафонов. — Китай получит возможность пересматривать ранее заключенные с Россией договоры в сторону понижения цен на поставляемое сырье».

Как пояснил экономист, инвестиционные перспективы многих компаний будут затуманены.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирного банка, ВВП других развивающихся стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона снизится в совокупности на 3,5%.

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