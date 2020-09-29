Москва, , 10:39 — REGNUM Европейская валюта стоила больше 93 рублей на валютных торгах Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки 29 сентября.

В 10:08 мск курс евро вырос по отношению к рублю на 0,85%, до 93,05 рубля. Курс евро не превышал отметку в 93 рубля с января 2016 года.

К 10:09 мск курс евро поднялся на 1% — до 93,21 рубля. Курс доллара в 10:05 составлял 79,48 рубля (+0,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с января 2016 года.

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