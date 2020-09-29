Москва, , 10:30 — REGNUM Нефть подорожала в начале недели наряду с мировыми фондовыми площадками, которые воспользовались оживлением интереса к риску после недавних распродаж, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Локальное ралли Brent было остановлено уровнем $43 за баррель, и уже во вторник котировки вернулись к снижению, хотя пока удерживаются над отметкой $42.

Рынку черного золота сложно развить устойчивый восходящий импульс на данном этапе, и это неудивительно, учитывая нестабильную обстановку на мировых рынках в целом.

Ситуация с коронавирусом продолжает задавать тон инвесторам, и ожидать внятного подъема в сегменте высокодоходных активов, включая нефть, не стоит до тех пор, пока рост случаев заболеваемости снова не пойдет на спад.

Локально на рынок энергоносителей надавили разговоры о том, что китайские власти готовы проголосовать за более слабые оценки перспектив роста экономики страны на ближайшие пять лет в сравнении с предыдущими прогнозами под влиянием пандемии и конфликта с США. Это автоматически предполагает более вялое проявление спроса на нефть во второй по величине экономике.

В краткосрочной перспективе Brent, скорее всего, продолжит метаться в диапазоне, реагируя на общее отношение к риску, которое остается нестабильным.

Учитывая отсутствие выраженных драйверов роста, новые попытки подъема с большой долей вероятности будут встречать продажи, как это произошло в ходе торгов понедельника. Риск более агрессивных продаж с тестированием уровня $40 сохраняется», — считает эксперт.

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