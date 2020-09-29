Москва, , 10:28 — REGNUM Курс евро на торгах Московской биржи 29 сентября впервые с января 2016 года поднялся до 93 рублей. Как заявил ИА REGNUMвице-президент, начальник управления казначейства «Ренессанс Кредит» Виктор Касьянов, в ближайшие дни валюта может перейти в узкий диапазон 92,50−93,50 руб. за евро.

«Предстоящая неделя может усилить волатильность рынков, но необязательно в негативной динамике. Опережающие индикаторы экономик Китая, ЕС и США, которые выходят в течение ближайших 3 дней, будут внимательно отслеживаться рынком. Возможно, настроения в отношении ведущих экономик улучшатся, и мы увидим небольшое восстановление активов. Бенефициаром улучшения конъюнктуры должна стать единая европейская валюта, в меньшей степени — валюты развивающихся стран», — пояснил эксперт.

По его словам, евро может вернуться к уровню 1,18. Рубль, как полагает Касьянов, после обвала может войти в зону консолидации: 78,50−79,50 руб. за доллар. «Дальнейшее ослабление маловероятно. Пробитие уровня 80 руб. за доллар заставит Банк России отступить от бюджетного правила и увеличить продажи валюты из Фонда национального благосостояния», — добавил эксперт.