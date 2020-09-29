Москва, , 10:28 — REGNUM Национальная валюта продолжает нести ощутимые потери под прессом новостей вокруг Нагорного Карабаха, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Возобновление боев между Арменией и Азербайджаном происходит в условиях открытой поддержки Турцией последнего, что может перерасти в региональный военный конфликт, последствия которого могут затронуть также Россию. Армения — участник Организации Договора о коллективной безопасности, при этом в Ереване не исключили создания военно-политического альянса с близкой для себя республикой.

Есть влияние и на уровне капитальных потоков, поскольку для турецкой экономики, которая как и российская воспринимается в категории «развивающиеся рынки», военные планы лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана — последнее, что сейчас нужно на фоне девальвации лиры на 24% с начала года и фактического отсутствия ЗВР.

29 сентября курсы евро доллара откроется с повышением на 0,3% на отметках в 92,50 руб. и 79,30 руб. соответственно. По евро в последний раз это наблюдалось в январе 2016 года, по доллару — в апреле 2020 года.

В течение дня новости из кавказского региона и политические заявления продолжат предопределять настроения на внутреннем валютном рынке. Россия призывает к немедленному прекращению огня, другие страны также предпринимают попытки погасить конфликт, лидеры воющих сторон обсудили ситуацию с генсеком ООН Антонио Гутерришем, но пока все тщетно — ночью бои продолжились.

Характер торгов заставляет не исключать в ближайшее время подъема курса евро к 93,7 руб., максимум с января 2016 года и попыток курса доллара преодолеть психологический уровень в 80 руб.

Остальные факторы сейчас утратили свою роль. Цены на нефть продолжают блуждание в коридоре $41−42 по марке Brent, получив поддержку из Норвегии, где вследствие объявленной забастовки рынок лишился 900 тыс. барр., а также новостей из США.

Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что в начале октября республиканцы и демократы могут договориться о третьем пакете помощи экономики (вариант от демократов подразумевает его объем в размере $2,2 трлн).

Подобные новости восстановили аппетиты к риску, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, которая заставляет ухудшать прогнозы восстановления глобальной экономики к концу года.

В ночь с 29 на 30 сентября в 03:00 по мск состоятся первые дебаты между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Джо Байденом, исход которых может иметь серьезные последствия для настроений на рынках», — пояснил эксперт.

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