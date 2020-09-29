Москва, , 10:25 — REGNUM Россия нескоро преодолеет тот рост безработицы, который она получила в 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал результаты исследования, которое показало, что треть компаний понизили заработные платы своих сотрудников из-за пандемии коронавируса.

«Я не испытываю большого оптимизма по поводу стабилизации российского рынка труда, — сказал Сафонов. — Скорее всего, безработица останется на том уровне, которого она уже достигла. Экономика восстанавливается очень медленно. И это связано не только с внутренними обстоятельствами, но и с внешнеэкономической конъюнктурой. В следующем году очень сильно на рост безработицы повлияют не только последствия коронавируса, но и меняющееся налоговое законодательство. У нас достаточно многие вещи связаны с добычей полезных ископаемых, и экономике придется переварить повышенные налоги на их добычу».

Как пояснил Сафонов, скорее всего, компании продолжат оптимизировать свои расходы.

«Тут может быть несколько подходов, в числе которых и перевод сотрудников на постоянную удаленную занятость, и сокращенный режим рабочего времени. Основной удар будет направлен на заработную плату, которая в среднем будет сокращаться. Большинство компаний не будут ее индексировать. Потребительский спрос продолжит стагнировать, а значит, и условий для быстрого рассасывания безработицы не появится», — пояснил проректор.

Напомним, как сообщалось ранее, согласно данным банка «Открытие», обнародованным ТАСС, почти 35% компаний уменьшили своим работником сотрудникам зарплату в период пандемии.