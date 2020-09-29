Москва, , 10:16 — REGNUM Основным негативным фактором для рынков становятся опасения насчет осеннего возвращения пандемии Covid-19, считает вице-президент, начальник управления казначейства «Ренессанс Кредит» Виктор Касьянов. Об этом он заявил 29 сентября ИА REGNUM.

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«Испанские больницы переполнены пациентами с коронавирусом, в Великобритании зарегистрирован рекорд суточного числа заражений с начала эпидемии. «Масла в огонь» продолжают подливать члены ФРС во главе с председателем. Джером Пауэлл заявил на слушаниях в Конгрессе, что экономике, скорее всего, понадобится дополнительная поддержка. Однако этот вопрос завел в политический тупик демократов и республиканцев, и вряд ли будет решён до выборов президента США», — подчеркнул эксперт.

По его словам, инвесторы в российские активы, помимо проблем глобального характера, сталкиваются с геополитическими рисками. «Группа сенаторов США подготовила законопроект о введении санкций в отношении российских чиновников, «причастных к грубым нарушениям международного права», в том числе к якобы отравлению российского оппозиционера Алексея Навального», — отметил Касьянов.

Он обратил внимание, что покупатели российских акций убедились, что подавляющая часть эмитентов, бумаги которых торгуются на Московской бирже, являются заложниками дефицита российского бюджета или, попросту говоря, «дойными коровами». «Законопроект, отменяющий льготы и поднимающий НДПИ даже для трудно извлекаемых нефтяных запасов, успешно прошел первое чтение в Госдуме. Особо негативные последствия ожидаются для Татнефти, акции которой являются аутсайдерами уже вторую неделю. Изменение методики расчета НДПИ на алмазы снизит прибыль Алросы. Налоговые инициативы для металлургов и производителей удобрений рынку еще предстоит оценить. На этом фоне взлет акций Яндекса после объявления сделки с акционерами Тинькофф Банка можно считать островком оптимизма. Создание сильного лидера на российском рынке финансовых технологий высоко оценивается аналитиками и держателями акций Яндекса», — добавил эксперт.