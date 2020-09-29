Волгоград, , 10:13 — REGNUM Мощности действующих официальных полигонов ТКО на территории Волгоградской области исчерпаны, это следует из данных, опубликованных Счётной палатой Российской Федерации.

Счётная палата опубликовала данные об остаточной вместимости объектов размещения ТКО, внесённых в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), которая будет исчерпана в течение пяти лет. Показатели были рассчитаны по состоянию на 1 января 2019 года.

Согласно опубликованной информации, на 1 января 2019 года остаточная вместимость официальных полигонов ТКО на территории Волгоградской области составляла 1 млн 045 тыс. тонн с остаточным временем работы в 12 месяцев. Таким образом, по расчётам аудиторов, уже с 1 января 2020 года мощности мусорных полигонов в Волгоградской области исчерпаны.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Счётная палата оценила ситуацию с официальными полигонами по всей стране как близкую к критической: в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — до 2022 года, а возможности создать новые полигоны у большинства субъектов нет.

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