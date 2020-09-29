Краснодар, , 10:05 — REGNUM Место на официальных полигонах бытовых отходов на территории Краснодарского края заканчивается. Об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на информацию Счётной палаты Российской Федерации.

Счётная палата опубликовала данные об остаточной вместимости объектов размещения ТКО, внесённых в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), которая будет исчерпана в течение пяти лет. Данные рассчитывались по состоянию на 1 января 2019 года.

На тот момент остаточная вместимость полигонов на территории Краснодарского края составляла 1 млн 350 тыс. тонн, остаточное время работы — 6,9 месяца. Таким образом, согласно расчётам, полигоны региона исчерпали свою мощность в июле 2020 года.

Отметим, что в апреле 2020 года власти Краснодарского края сообщили о том, что найден инвестор для реконструкции четырех полигонов ТБО.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно выводам Счётной палаты, начатая в 2019 году реформа обращения с отходами не повлияла на ситуацию в этой сфере, которая остаётся неблагополучной: уровень переработки отходов не превышает 7%, а более 90% по-прежнему направляется на полигоны и свалки.

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