Череповец, Вологодская область, , 09:59 — REGNUM На череповецком производственном комплексе завершается реализация стратегического для компании проекта развития железнодорожной инфраструктуры. В результате его реализации будет обеспечен вывод грузопотоков предприятия на Северную и Октябрьскую железные дороги.

Заместитель председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев в ходе рабочей поездки посетил все производственные комплексы Группы «ФосАгро», ознакомившись с ходом выполнения производственных планов, реализацией инвестиционных программ и оценив эффективность комплекса мер по защите трудовых коллективов от коронавируса.

«Борьба с коронавирусом только сплотила коллективы наших предприятий, их руководство, менеджмент компании ФосАгро. Результатом стал рост объемов производства на 7%, в целом по компании по итогам первого полугодия 2020 года. Это победа, но мы не расслабляемся. Вирус не отступил, мы должны сохранять все профилактические меры, чтобы сберечь здоровье наших сотрудников, членов их семей, жителей наших городов» — отметил заместитель председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

В Череповце, на крупнейшем в составе Группы «ФосАгро» комплексе по производству минеральных удобрений, Андрей Гурьев посетил установку по производству серной кислоты СК-3300, склад гранулированной серы и узел мелкой фасовки удобрений. Ввод в промышленную и опытную эксплуатацию в 2020 году этих и ряда других объектов означает завершение очередного цикла развития компании, направленного на расширение производственных мощностей с учетом запросов рынка и собственных потребностей в сырье.

За 15 лет в развитие производственных мощностей череповецкого комплекса ФосАгро инвестировано 100 млрд рублей. Напомним, что инвестпрограмма, которая реализуется в череповецком комплексе сейчас, была принята в 2018 году. Совокупные инвестиции в строительство мощностей и развитие инфраструктуры в рамках действующей инвестиционной программы составили более 20 млрд рублей. В ее рамках построены установка по производству серной кислоты мощностью 1 100 тыс. тонн в год (СК-3300), четвертый агрегат по производству азотной кислоты мощностью 135 тыс. тонн в год, установка по производству сульфата аммония мощностью 300 тыс. тонн в год. Также в инвестпрограмму включен стратегический транспортный проект — модернизация железнодорожного комплекса «Криолит». Последний имеет статус «масштабного инвестиционного проекта Вологодской области». Начало эксплуатации железнодорожного комплекса «Криолит» запланировано на декабрь этого года, а его выход на плановую (6,69 млн тонн в год) мощность обработки грузов намечен на март 2021 года.

«Реализация проекта позволит расширить транспортные коридоры, увеличить пропускную способность железнодорожной инфраструктуры АО «Апатит», обеспечить беспрепятственную отгрузку продукции потребителям. Объемы производства предприятия постоянно растут. Как и грузооборот, который только за последние пять лет увеличился на три миллиона тонн в год», — пояснил значение проекта генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг.

Корпоративный железнодорожный комплекс Криолит обеспечит вывод грузопотока компании через расширяемый сегодня железнодорожный узел Нелазское на Октябрьскую железную дорогу. Возможность направления грузопотока на две железные дороги, сейчас у предприятия есть выход на Северную железную дорогу, существенно улучшит логистику череповецкого производственного комплекса.

Как отметил исполнительный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников, на сегодняшний день все предприятия Группы ФосАгро переживают глобальные перемены: «Кировский филиал АО «Апатит» вышел на стабильное производство более 10,5 млн тонн апатитового концентрата в год. Радует производственными успехами череповецкий комплекс — здесь увеличен выпуск удобрений почти на 5 процентов. В августе, накануне Дня горняка, из сырья, произведенного в Хибинах, череповецкий комплекс выпустил 85-милионную тонну фосфорсодержащих минеральных удобрений. Балаковский комплекс в этом году начал выпуск нового для себя и уникального для нашей страны продукта — гранулированного сульфата аммония. Глобальную трансформацию переживает волховское предприятие, где ФосАгро реализует самый крупный на сегодня инвестпроект объемом порядка 28 млрд. рублей».

За счет уже реализованных мероприятий, компании ФосАгро за 6 месяцев 2020 года удалось нарастить объем выпуска удобрений — он составил 5 млн тонн и вырос на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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