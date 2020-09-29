Омск, , 09:46 — REGNUM Мощности мусорных полигонов в 17 субъектах РФ будут исчерпаны до 2022 года, сообщили ИА REGNUM в Счётной палате. В том числе неблагополучная ситуация, касающаяся вместимости полигонов, сложилась в Омской области.

Такой вывод можно сделать, ознакомившись с предоставленными в сентябре 2020 года Счётной палатой РФ сведениями об остаточной вместимости объектов размещения ТКО, внесённых в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), которая будет исчерпана в течение пяти лет. Цифры рассчитаны по состоянию на 1 января 2019 года.

Согласно этим сведениям, остаточная вместимость мусорных полигонов в Омской области составляла 555 тыс. тонн, остаточное время работы — 8,4 месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, аудиторы сделали вывод, что, согласно анализу, несмотря на начатую в 2019 году реформу обращения с отходами, ситуация в этой сфере пока остаётся неблагополучной. Ситуация с официальными полигонами близка к критической. Учитывая существующие темпы роста объёмов ТКО (1−2% в год), в 17 регионах их мощности будут исчерпаны до 2022 года.

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