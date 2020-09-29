Симферополь, , 09:46 — REGNUM Урожай на 39% площадей виноградников убран в Республике Крым по данным на 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства республики.

«Валовый сбор винограда составляет 29 тысяч тонн, из которых 27 тысяч тонн технических сортов и 2 тысячи тонн — столовых», — сообщил вице-премьер правительства Крыма Андрей Рюмшин.

Он также добавил, что на данный момент крымский минсельхоз полностью освоил средства господдержки отрасли виноградарства, выделенные федеральным и местным бюджетами на 2020 год — всего 490,26 млн рублей.

Валовой сбор винограда в 2019 году составил 99,6 тысячи тонн, при урожайности более 64 ц/га, что на 24,4% выше урожая 2018 года.