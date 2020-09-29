Пенза, , 10:45 — REGNUM В Пензенской области численность рабочей силы (от 15 лет и старше) к концу июля 2020 года составила 642,7 тыс. человек. Из них 606,7 тыс. человек (94,4%) классифицировались как занятые и 36 тыс. (5,6%) как безработные (по методике МОТ — то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). Если в январе 2020 года уровень безработицы в Пензенской области составлял 4%, в марте — 4,3%, то в июле — 5,6%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на доклад о социально-экономическом положении региона в январе-августе 2020 года.

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В среднем за июнь-август 2020 года в Пензенской области было 35,6 тыс. безработных, уровень безработицы достиг 5,6%.

В январе незанятых граждан, состоявших на учете в службе занятости и имевших статус безработного, насчитывалось 5295 человек, в апреле — 11 203 человека, в июле — 32 020. По сравнению с июлем 2019 года число безработных увеличилось в 5,5 раза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в среднем за июнь-август 2020 года уровень безработицы в стране составил 6,3%, в ПФО — 5,6%. Наибольший уровень безработицы в округе — в Марий Эл (7,3%), Удмуртии (6,9%) и Чувашии (6,6%), наименьший — в Татарии (4%), Нижегородской области (4,8%), Ульяновской области (5,1%). В Мордовии — 5,4%, в Пензенской и Кировской областях — 5,6%.

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