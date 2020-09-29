Москва, , 09:42 — REGNUM Территория всего Северо-Кавказского федерального округа может стать особой экономической зоной, где будут действовать особые преференции для инвесторов. О таких намерениях сообщил первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич, пишет ТАСС.

Как считает замминистра, для Северного Кавказа, где «высокая концентрация предприятий в теневом секторе», такая исключительная мера должна послужить стимулированию легализации бизнеса. Основную задачу министерства в СКФО Бабич видит в создании максимально привлекательных условий для инвестиций в реальный сектор экономики округа.

Напомним, в настоящее время в разных субъектах СКФО создано несколько особых экономических зон (ОЭЗ), на территории которых действует специальный режим в виде предоставления ряда существенных льгот, в том числе по налогам. Чтобы стать резидентом ОЭЗ инвестору необходимо защитить свой проект на уровне уполномоченных ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, который курирует Северо-Кавказский федеральный округ, сообщил, что экономическую модель развития СКФО планируется переформатировать. Федеральные средства будут расходоваться в округе по новым правилам: бюджетные инвестиции получат только те проекты, в которых будет участвовать реальный частный инвестор.

По его словам, до сих пор выделенные СКФО федеральные средства не приносили ожидаемого эффекта в виде частных вложений. Так, на один бюджетный рубль приходится всего около 0,4 рубля, вложенных частными инвесторами, в то время как на Дальнем Востоке этот показатель составляет 15 рублей.

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