Пермь, , 09:43 — REGNUM В Пермском крае котельные трёх поселков (Верхняя Сава, Большие Кусты и Большая Соснова) проходят модернизацию. Новые котельные обеспечат теплом пять социальных объектов и семь многоквартирных домов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Процесс модернизации осуществляется без отключения ресурса. В котельной села Верхняя Сава Куединского округа установлены современные энергоемкие котлы. Тепло подается на четыре объекта социальной сферы и один жилой дом. Завершаются работы по замене оборудования в котельной села Большие Кусты Куединского округа. Котельная обеспечивает теплом школу-сад. В Большой Соснове в котельной до 1 октября заменят два газовых котла.

Все работы по модернизации оборудования проходят поэтапно и не влияют на снабжение населения теплом.

Добавим, в Прикамье на подготовку к отопительному сезону направлено более 1,7 млрд рублей из бюджетов разных уровней. Эти средства пошли на ремонт 46 котельных и 19 км тепловых сетей.