Москва, , 09:40 — REGNUM В Москве запустили новый сервис, в котором собраны высокотехнологичные решения для промышленников. Об этом 29 сентября сообщает официальный сайт мэра и правительства.

Согласно информации, в банке содержатся передовые технологические разработки для производства.

Как рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов, решения для московской промышленной цифровизации в городе поставляют около 150 компаний.

«Консолидация всех самых эффективных решений на одном ресурсе в банке технологий позволит предприятиям существенно экономить время при поиске подрядчиков и впоследствии пользоваться технологиями, которые получили положительную оценку экспертов», — сказал он.