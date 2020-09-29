Ярославль, 29 сентября 2020, 09:38 — REGNUM В 2021—2025 годах в Ярославской области планируется построить 1100 километров межпоселковых газопроводов и 519 километров внутрипоселковых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, программу газификации региона на 5 лет подписали председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Как сообщил Дмитрий Миронов, в рамках текущей программы развития газоснабжения к приему газа подготовлено более тысячи домовладений в Ярославской области. Построены четыре газовые котельные. Новая программа более амбициозна.
Планируется, что «Газпром» вложит в газификацию Ярославской области около 27 млрд рублей в течение пяти лет. Развитие инфраструктуры позитивно скажется на инвестиционной привлекательности региона, считает председатель комитета по юридической и правовой поддержке Ярославского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Антон Жуков.
Подключение к газу было доступным как для жителей, так и для инвесторов, считает эксперт.
Важной составляющей программы является реконструкция магистрального газопровода Горький — Череповец. Как полагает эксперт, при его реконструкции должны быть учтены потребности Ярославской области. Ограничения на возможность подключения к газу должны остаться в прошлом.
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