Краснодар, , 09:37 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев раскритиковал работу глав Краснодара, Новороссийска и Горячего Ключа из-за точечной застройки. В Горячем Ключе будут проведены проверки соблюдения градостроительного законодательства. Об этом написал сам Кондратьев в своём телеграм-канале по итогам совещания 28 сентября.

«Мы много раз договаривались не строить никакие жилые объекты и кварталы там, где есть дефицит социальных объектов. Хочу сказать спасибо тем главам, которые остановили точечную застройку на местах. Но вместе с тем у меня есть ряд вопросов к главам Краснодара, Горячего Ключа, Северского района и Новороссийска», — написал Кондратьев.

В Краснодаре, в частности, несколько крупных жилых комплексов (речь идёт о ЖК «Маршал» и «Олимпийский») построены в районах, где учебные и дошкольные заведения переполнены в два-три раза, а новые соцобъекты строить пока не планируют. Похожая проблема сохраняется и в Новороссийске, отметил Кондратьев. Губернатор поручил найти рядом с ЖК участки для школ и детсадов и вести строительство параллельно.

Отдельно на заседании обсуждалась ситуация в Горячем Ключе, где сложился дефицит социальных объектов: с 2016 года в городе, где численность населения за три года выросла на 5 тыс. человек, не построено ни одной школы, при этом строительство жилье ведется, со множественными нарушениями.

«Поручил ещё раз проверить все объекты. Будем отменять строительство там, где застройщик не сможет исправить нарушения. В ближайшее время межведомственные рабочие группы отправятся в Туапсе, Геленджик и ещё раз посетят Горячий Ключ. Точечную застройку будем пресекать. В этом вопросе мне важна жёсткая позиция глав муниципалитетов», — уточнил Кондратьев.

Как уточнили в пресс-службе администрации края с 2019 года департаментом по архитектуре и градостроительству проведено 56 проверок. По итогам проверок выявлены факты возведения многоквартирных домов при отсутствии социальных объектов, элементов благоустройства, парковок. В адрес глав муниципалитетов направлено порядка 50 предписаний об устранении нарушений.