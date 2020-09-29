Краснодар, 29 сентября 2020, 09:37 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев раскритиковал работу глав Краснодара, Новороссийска и Горячего Ключа из-за точечной застройки. В Горячем Ключе будут проведены проверки соблюдения градостроительного законодательства. Об этом написал сам Кондратьев в своём телеграм-канале по итогам совещания 28 сентября.
В Краснодаре, в частности, несколько крупных жилых комплексов (речь идёт о ЖК «Маршал» и «Олимпийский») построены в районах, где учебные и дошкольные заведения переполнены в два-три раза, а новые соцобъекты строить пока не планируют. Похожая проблема сохраняется и в Новороссийске, отметил Кондратьев. Губернатор поручил найти рядом с ЖК участки для школ и детсадов и вести строительство параллельно.
Отдельно на заседании обсуждалась ситуация в Горячем Ключе, где сложился дефицит социальных объектов: с 2016 года в городе, где численность населения за три года выросла на 5 тыс. человек, не построено ни одной школы, при этом строительство жилье ведется, со множественными нарушениями.
Как уточнили в пресс-службе администрации края с 2019 года департаментом по архитектуре и градостроительству проведено 56 проверок. По итогам проверок выявлены факты возведения многоквартирных домов при отсутствии социальных объектов, элементов благоустройства, парковок. В адрес глав муниципалитетов направлено порядка 50 предписаний об устранении нарушений.