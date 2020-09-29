Нур-Султан, , 09:08 — REGNUM Курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по итогам утренних торгов достиг 429,4 тенге. Соответствующие данные опубликованы 29 сентября на сайте KASE.

За ночь курс доллара вырос на 0,98 тенге. Средневзвешенный курс юаня составил 62,99 тенге, что на 0,28 тенге больше, чем днем раннее. Торги по евро и российскому рублю пока не состоялись.

Ранее директор монетарных операций Национального банка Казахстана Нуржан Турсунханов заявил, что ослабление курса тенге связано с укреплением доллара США на мировых рынках.