Грозный, , 09:00 — REGNUM В Чечне реализуются меры по преодолению экономического спада и предотвращению ухудшения положения граждан из-за пандемии коронавируса. За все время с марта 2020 года в республике было реализовано свыше 30 федеральных и региональных мер поддержки населения и бизнеса, сообщил глава региона Рамзан Кадыров, который провел 28 сентября заседание оперативного штаба.

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По его итогам Кадыров сообщил, что в Чечне меры поддержки были оказаны 20 тыс. семей и более 500 тыс. детей. Помимо этого, получили помощь 7000 субъектов малого и среднего бизнеса.

«Эти меры показывают свою эффективность. В ЧР самый высокий в СКФО показатель по освоению средств по нацпроектам — 65,7%», — написал Кадыров на своей странице в соцсети.

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