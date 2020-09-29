Тбилиси, , 09:03 — REGNUM Рост цен на хлеб в Грузии не ожидается, и правительство страны контролирует их. Об этом в эфире телеканала «Палитраньюс» 28 сентября рассказал министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.

«В настоящее время мы полностью контролируем цены на хлеб. Это — самая чувствительная категория, и я хочу со всей ответственностью заявить населению, что мы не ожидаем роста цен, несмотря на большое давление», — сообщил Давиташвили.

Он рассказал, что запасы пшеницы в стране составляют 100 тысяч тонн, кроме того, ожидается урожай от местного аграрного сектора. По словам министра, это позволит удержать от роста цены на муку, тогда не должно быть и подорожания хлеба, несмотря на сильное снижение курса грузинского лари.

Стоит отметить, что в прошлом году Грузия импортировала 430 тыс. тонн зерна, при этом местные производители выращивают около 15% от потребности жителей страны.

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