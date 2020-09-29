Найроби, , 08:58 — REGNUM Бары и пабы в Кении возобновят работу со вторника, 29 сентября, через шесть месяцев после того, как они были закрыты из-за коронавируса. Об этом сообщает BBC Swahili.

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Часы работы вышеупомянутых заведений, однако, были ограничены — они должны будут закрываться в 22: 00 по местному времени.

Заявление об открытии баров было сделано президентом Кении Ухуру Кентяттой во время обращения к нации с речью о последних инициативах правительства по борьбе с пандемией.

Он также продлил общенациональный комендантский час еще на 60 дней, добавив, что теперь он будет начинаться на два часа позже и будет длиться с 23:00 до 04:00.

Изменения вступят в силу во вторник, 29 сентября.

Ожидаемого объявления о возобновлении работы школ не последовало. По сообщениям журналистов, министерство образования постановило учителям явиться в школы в понедельник, 28 сентября, но президент Кеньятта подчеркнул, что учебные заведения могут открыться только после того, как будет гарантирована безопасность учащихся.

В Кении зарегистрировано более 38 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Сегодня сообщалось о девяти погибших, в результате чего общее число жертв вируса превысило 700 человек.

В последние недели в Кении было зафиксировано устойчивое снижение числа случаев заражения вирусом. В понедельник, 28 сентября, было выявлено только 53 новых случая заражения вирусом.