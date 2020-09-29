Новосибирск, , 08:53 — REGNUM Мощности БАМа в настоящее время значительно недозагружены. Такое мнение ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари, комментируя новость о том, что специалисты заговорили о расширении пропускных мощностей БАМа и Транссиба.

«Сибирские руда, уголь и лес в планируемых ещё в СССР объёмах в настоящее время не перевозятся. Любое увеличение экономической активности в стране я встречаю очень позитивно. К сожалению, основные идеи по увеличению экспорта традиционно связаны с поставкой углеводородного сырья. При этом уголь — относительно недорогой и очень объёмный продукт, и его невыгодно перевозить на большие расстояния. Поэтому имеет смысл подумать о наращивании мощностей по обогащению угля и экспорту угольного концентрата.

Узким местом БАМа является Северомуйский тоннель. Строительство тоннеля №2, решит вопрос пропускной способности и, в целом, поднимет уровень инженерии и тоннелестроения в стране.

Эдуард Коложвари Основным глобальным риском является тот факт, что мировой энергетический баланс, в том числе в странах АТР, начинает меняться в сторону «зелёной» генерации и наши энергетические угли будут просто не востребованы».

Напомним, что ранее рабочая группа Госсовета по энергетике во главе с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилёвым предложила продолжить масштабное расширение БАМа и Транссиба. В планах к 2030 году достичь провозной способности в 260−280 млн тонн.