Москва, , 08:54 — REGNUM По итогам августа 2020 года в России было приобретено 187 подержанных люксовых автомобилей — на 6% меньше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Самое большое количество перепродаж среди люксовых машин на российском рынке было у марки Bentley. На её долю в прошлом месяце пришлось около 35% от общего объема перепродаж. В августе было продано 65 экземпляров люксовых авто британской марки — на 10% меньше, чем год назад.

На втором месте разместилась модель Mercedes-Benz Maybach S-Class. Она за отчётный период была перепродана на рынке 60 раз. На третьем месте Maserati — 22 перепроданных автомобиля (-19%).

Далее идут: Rolls-Royce (19 ед.; — 5%), Lamborghini (11 ед.; +38%), Ferrari (8 ед.; +60%) и Aston Martin (2 ед.; — 67%).

Напомним, самым популярным люксовым автомобилем с пробегом на авторынке Санкт-Петербурга по итогам первых восьми месяцев 2020 года стал Mercedes-Benz Maybach S-Class.

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