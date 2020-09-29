Стокгольм, , 08:35 — REGNUM Нефтяная компания Preem отозвала заявку на расширение нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Люсечиле. Решение было принято после длительного периода массовых протестов экоактивистов, в том числе требований правительственной партии «Зеленых». Однако само руководство Preem подчеркнуло, что недовольство против расширения крупного НПЗ имеет под собой другие основания. Об этом 28 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Решение было принято исключительно из коммерческих соображений», — заявил генеральный директор Preem Магнус Хаймбург.

По его словам, кризис вокруг пандемии коронавирусной инфекции и его влияние на мировую экономику способствовали тому, что проект больше не привлекателен с коммерческой точки зрения. По словам Хаймбурга, спрос на нефтепродукты «серьезно сократился».

Лидер «Зеленых» и министр климата и окружающей среды Швеции Исабелла Лёвин поприветствовала решение Preem. Она «рада, что Preem видит необходимость в переменах», намекая на переход к возобновляемым источникам энергии.