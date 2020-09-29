Иркутск, , 08:21 — REGNUM Арбитраж Иркутской области 28 октября 2020 года начнёт рассматривать иск фонда капитального ремонта региона к банкроту — ООО «Звезда», которое связывают с семьёй бывшего губернатора Сергея Левченко. Фонд пытается вернуть на свои счета средства, которые были уплачены по контрактам на выполнение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Речь идёт о сумме более 559 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иск был подан фондом в августе 2020 года, после того как подрядчика исключили из реестра, а контракты расторгли. Само ООО «Звезда» на сегодня обанкрочено, а бывший директор проходит фигурантом уголовного дела, по которому 28 сентября 2020 года был задержан и депутат Заксобрания Андрей Левченко.

«Истец заявленные требования поддерживает в полном объёме, даёт устные пояснения по делу, считает, что при заключении контрактов ответчик злоупотребил предоставленными ему правами, предоставил не соответствующую действительности документацию, утверждает, что спора о ничтожности договора между сторонами нет», — отмечается в материалах дела.

Фонд требует применить последствия ничтожности сделок и вернуть ему 559 689 382 рубля 2 копейки.

Заседание по этому громкому делу будет проходить с участием местных телекомпаний, две из которых заявили соответствующие ходатайства суду.

Напомним, контракты «Звезды» стали основой уголовного дела в отношении сына экс-губернатора Левченко. В контрактах фирмы фигурирует и компания дочери Левченко — Татьяны Мордуевой.

На сегодня и в отношении Мордуевой, и в отношении Левченко-младшего, чьи данные совпадают с данными детей бывшего губернатора, введены этапы процедуры несостоятельности.