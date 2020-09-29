Москва, , 08:17 — REGNUM Торги по нефти 28 сентября завершились ростом. Нефть сорта Brent подорожала на 1,44%, до $42,43 за баррель. Поддержку нефтяному рынку оказали снижение доллара США и рост фондовых индексов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Падение доллара ускорилось на европейской сессии из-за ралли британского фунта. Покупателям понравились комментарии заместителя управляющего Банка Англии Дэйва Рамсдена по поводу отрицательных ставок. Он заявил, что ЦБ не собирается использовать отрицательные ставки в ближайшее время.

Американские фондовые индексы выросли от 1,51% до 1,91%. Спикер Палаты представителей в США Нэнси Пелоси заявила, что переговоры по поводу нового пакета стимулирующих мер продолжаются.

Также рост котировок стимулировали положительные данные в Китае. Прибыль компаний в промышленном секторе выросла четвертый месяц подряд.

Рост цен остановился на уровне $42,59. Увеличение числа случаев заражения коронавирусом усилило обеспокоенность по поводу спроса на топливо и не позволяет покупателям вернуться к уровню $45.

Сегодня, 29 сентября, на торгах в Азии нефть сорта Brent снизилась на 0,42%, до $42,25. На сегодня ожидается боковое движение в диапазоне $41−42,85 за баррель.

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