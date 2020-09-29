Москва, , 08:13 — REGNUM Российская валюта с открытия Мосбиржи 28 сентября оказалась под давлением на фоне вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном, а также быстрого распространения коронавируса по всему миру, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Активные продажи также наблюдались в турецкой лире. У пар доллар/рубль и доллар/турецкая лира корреляция за последние 20 дней составляет 0,88. Это очень высокий показатель. Однонаправленные пары, ходят друг за другом. Лира подешевела к доллару на 1,82%, до 7,79 лир за $1.

Торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль повысилась на 1,12%, до 79,08 руб., евро/рубль — на 1,47%, до 92,26 руб., фунт/рубль — 1,84%, до 101,50 руб.

Рубль меньше потерял по отношению к доллару США, чем к другим валютам из-за его ослабления на Форекс. Курс доллара США снизился к основным валютам на фоне повышение аппетита к риску на валютном и фондовых рынках, которому способствовало усиление оптимизма трейдеров в отношении перспектив принятия нового пакета стимулирующих мер в США.

Спикер Палаты представителей в США Нэнси Пелоси заявила, что переговоры по поводу нового пакета стимулирующих мер продолжаются.

Нацвалюта больше потеряла к фунту. Британец подорожал к доллару на 1,32% к доллару и на 1% к евро после того, как заместитель управляющего Банка Англии Дейв Рамсден сказал, что британский ЦБ «не собирается неизбежно прибегать к отрицательным процентным ставкам». Глава Банка Англии Эндрю Бейли, об этом же заявил на прошлой неделе.

Сегодня, 29 сентября, на торгах в Азии нефть сорта Brent снизилась на 0,42%, до $42,25. Внимание участников рынка по-прежнему будет приковано к событиям в Нагорном Карабахе.

Турция активно поддерживает Азербайджан. Армения является участником Организации Договора о коллективной безопасности. Москва призывает все стороны к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Покупатели смогли пробить сопротивление 78,50 руб. Теперь они будут использовать геополитические факторы, чтобы поднять курс до 82 руб. (максимум марта 2020 года).

Рубль останется под давление так как остаются не снятыми с повести дня новые санкции Запада, а также вторая волна коронавируса, которая негативно скажется на активности потребителей и экономики России. Падение курса доллара ниже 78 руб. станет бычьим сигналом для рубля.

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