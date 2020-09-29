Нур-Султан, , 08:11 — REGNUM По итогам января-августа 2020 года объем услуг по литью металлов в Казахстане составил 10,4 млрд тенге ($24,2 млн), что на 10,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 29 сентября сообщает портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

В Павлодарской области Казахстана объем услуг по литью металла составил 4,8 млрд тенге ($11,2 млн), в Карагандинской области — 1,7 млрд тенге ($4 млн), в Восточно-Казахстанской области — 1,5 млрд тенге ($3,5 млн).

За отчетный период в Казахстане отлили 26,7 тыс. тонн стали, 16,8 тыс. тонн чугуна и 444 тонны цветных металлов.

Напомним, в 2019 году объем услуг по литью стали достиг 13,8 млрд тенге ($32,2 млн), что на 8,9% меньше, чем в 2018 году.

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