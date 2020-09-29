Иркутск, , 07:52 — REGNUM Отчёт финансового управляющего депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко, о задержании которого сообщили следователи, арбитраж региона рассмотрит 26 октября 2020 года. На сегодня сын бывшего губернатора Сергея Левченко находится на первом этапе процедуры несостоятельности — реструктуризации долгов, но план расчётов с кредиторами пока не принят, так как введены обеспечительные меры, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Ещё в конце марта 2018 года суд удовлетворил иск ООО «КапиталИнвестСтрой». Финансовым управляющим был утвержден Дмитрий Токарев. В июле 2018 года он сообщил, что «в исследуемом периоде имеются сделки (сделка), направленные (направленная) на отчуждение имущества должника, которые не соответствует рыночным условиям».

Долг, лёгший в основу банкротного дела, — 57 501 744,39 рубля был взыскан областным судом ещё в конце марта 2017 года по иску ООО «КапиталИнвестСтрой» к ЗАО «Стальконструкция», Татьяне Мордуевой, чьи данные схожи с данными дочери экс-губернатора, Юрию Никишину и Андрею Левченко. Долг и пени были взысканы с ответчиков солидарно как неустойка за нарушение сроков исполнения обязательств по договорам подряда.

Срок процедуры истёк, но провести первое заседание кредиторов финансовый управляющий пока не может, так как действуют обеспечительные меры. Они будут сняты после рассмотрения претензий двух кредиторов.

Напомним, 28 сентября 2020 года был задержан депутат иркутского Заксобрания, бизнесмен Андрей Левченко — сын бывшего губернатора Сергея Левченко. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере.

В активе Левченко доли в пяти иркутских компаниях.

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