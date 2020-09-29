Красноярск, , 07:06 — REGNUM На ежегодные поддерживающие работы в метро Красноярска выделили 72,4 млн рублей. Единственным участником конкурса стал «Красноярскметрострой».

По данным краевого минстроя, контракт направлен на поддержание уже построенной инфраструктуры метро в безаварийном состоянии. Самым распространённым видом работ является откачка воды, передаёт Ngs24.ru.

Работы необходимо выполнить с 1 января до 31 декабря 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, метро в Красноярске является недостроенным и не действует.

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