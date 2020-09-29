Тюмень, , 06:58 — REGNUM В Тюмень поступили 60 новых автобусов, собранные на подмосковном заводе «ЛиАЗ» по специальному заказу с индивидуальным дизайном, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Ежедневно в Тюмени на линию выходят 1150 автобусов. Средний возраст подвижного состава составляет 4,5 года. Это один из лучших показателей по России, отметил заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов.

Новые автобусы, в которых будут usb-разъёмы, кондиционеры, видеокамеры и бегущие строки, выйдут на линию в октябре 2020 года.