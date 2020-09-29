Вашингтон, , 06:41 — REGNUM ВВП Китая в текущем году вырастет только на 2% при базовом сценарии, говорится в опубликованном 28 сентября докладе Всемирного банка (ВБ).

Эксперты финансового учреждения отмечают, что рост показателя в 2020 году сдерживают слабые темпы потребления, а положительное воздействие окажут увеличение государственных расходов, объёма экспорта и эффективность мер, предпринятых для борьбы с распространением коронавируса.

В то же время ВБ прогнозирует, что ВВП других развивающихся стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона снизится в совокупности на 3,5%.

В марте 2020 эксперты финансового учреждения прогнозировали, что ВВП Китая вырастет на 2,3%.

Читайте также: Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту ВВП Китая