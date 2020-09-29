Улан-Удэ, , 06:03 — REGNUM 28 сентября председатель правительств РФ Михаил Мишустин утвердил национальную программу развития Дальнего Востока, в рамках которой регионы ДФО получат финансирование на социально-экономическое развитие помимо действующих проектов и программ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, реализация программы разделена на три этапа до 2035 года.

В первый из них, до 2024 года в республике планируют создать инфраструктуру территории опережающего развития «Бурятия». Будут построены и отремонтированы дороги, в том числе в городах Улан-Удэ, Кяхта, Гусиноозёрск. Кроме того, все автодороги будут на 100% покрыты телефонной связью.

Кроме того, планируется построить и реконструировать более 200 социальных объектов. В их числе 53 ФАПов и амбулаторий, 14 детских садов, 9 школ и 10 профессиональных образовательных организаций, 115 учреждений культуры, 51 спортивных сооружений. Для студентов Бурятского государственного университета будет построено новое общежитие.

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