Курган, , 05:55 — REGNUM В Кургане вероятно прекращение деятельности единственного поставщика холодной воды в квартиры горожан — компании «Водный союз». Счетам предприятия грозит арест, сообщает пресс-служба АО «Водный Союз»

Напомним, в начале 2019 года «Водный Союз» выиграл конкурс на предоставление субсидии из бюджета Кургана на осуществление работ по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения. Причём 230 миллионов рублей городские власти должны были перечислить компании в июле 2019 года, однако средства на счёт «Водного союза» так и не поступили. И в итоге, региональное УФАС в декабре 2019 года запретило мэрии Кургана выплачивать АО «Водный союз» положенную бюджетную субсидию, так как конкурс на эту субсидию, по мнению регулятора, был проведён некорректно. Потратив на ремонты систем водоснабжения и водоотведения огромную сумму, а часть поставщиков материалов и услуг работала в долг в расчёте на субсидию, «Водный союз» остался один на один с долгами и проблемами.

Поставщиком полимерных труб для ремонта водопроводных сетей было ООО «Полипластик Урал». Суд 18 августа 2020 года удовлетворил иск ООО «Полипластик Урал» к АО «Водный Союз» на сумму 72 миллиона рублей за поставленные материалы и готовится запустить процесс исполнительного производства по задолженности.

«По договору с «Водным союзом» мы должны были получить деньги ещё в прошлом году. Наша компания с пониманием относилась к отсрочкам по платежам. Однако 72 млн рублей — существенная сумма для нашей организации. Её отсутствие в обороте нашей компании крайне негативно сказывается на производственных процессах. Поэтому мы будем настаивать на исполнении обязательств по оплате в рамках заключённых договоров» , — пояснил требование денег генеральный директор «Полипластик Урал» Николай Селин.

АО «Водный союз» в начале августа 2020 направило письмо в адрес главы Кургана Андрея Потапова с просьбой определить порядок взаимодействия «Водного союза» и мэрии при аресте счетов предприятия.

«В своём ответе Андрей Потапов посоветовал нам самостоятельно разобраться с этим вопросом. Получается, что на сегодня нет решения проблемы, которая касается всех жителей Кургана: они не смогут получать коммунальные услуги. Вместе с тем по закону за водоснабжение и водоотведение в городе отвечает муниципалитет» , — отмечает директор «Водного союза» Владимир Овсянников.

При аресте счетов «Водного Союза», деятельность компании будет полностью парализована, отмечают в «Водном союзу». Невозможно будет закупить материалы, необходимые для ремонта сетей, оборудования насосных станций, водозаборов, очистных сооружений канализации, отогрева водоразборных колонок. Особенно это актуально в преддверии зимних холодов.

«Но что самое страшное — мы не сможем приобрести химреагенты, которыми очищается и обеззараживается природная вода перед попаданием её в водопроводную сеть Кургана. Проведение лабораторных исследований также будет остановлено. И тогда ЧС грозит всему городу», — подытожил Владимир Овсянников.

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