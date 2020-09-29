Вашингтон, , 04:02 — REGNUM Члены палаты представителей Конгресса США от Демократической партии представили новую версию законопроекта по стимулированию экономики страны на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба лидера демократов в палате Нэнси Пелоси.

По ее словам, новая версия законопроекта, получившего называние «Закон о героях» (Heroes Act) является контрпредложением Демпартии США для республиканцев.

«Этот Heroes Act объемом $2,2 трлн представляет совершенно необходимые ресурсы для защиты жизней, средств к существованию, а также жизни нашей демократии в ближайшие месяцы», — заявила Пелоси.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября республиканцы предложили свою версию законопроекта о дополнительных мерах по поддержки экономики США в условиях пандемии COVID-19. Республиканцы предлагают выделить из средств федерального бюджета до $500 млрд на помощь различным секторам экономики. В частности, предлагается направить $105 млрд на поддержку школ, а $31 млрд — на исследования по вакцине против коронавирусной инфекции.

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