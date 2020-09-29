Тегеран, , 07:53 — REGNUM 28 сентября таможенная служба Ирана объявила, что за первые пять месяцев иранского года (начавшегося 20 марта 2020 года) товарооборот страны превысил 24,6 миллиарда долларов, в результате чего объем экспорта составил 52 миллиона тонн товаров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В докладе также отмечается, что Иран экспортировал 2,212 миллиона тонн стальных слитков стоимостью 767 миллионов долларов, которые в основном были экспортированы в страны Восточной Азии. Китай является крупнейшим нетто-импортером иранских стальных слитков с 358 миллионами долларов.

Статистика также показывает, что за тот же период было экспортировано более пяти миллионов тонн металлических минералов стоимостью 1,802 миллиарда долларов. Стоимость экспорта горнодобывающей секции составила 2,176 миллиарда долларов, из которых более 50 процентов приходится на сталь.

По данным Всемирной ассоциации стали, производство стали в Иране в августе достигло 2,4 миллиона тонн, что показывает рост на 14,6 процента по сравнению с августом 2019 года.