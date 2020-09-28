Сыктывкар, , 23:49 — REGNUM Власти Коми решили поддержать оптимизацию производства на республиканских предприятиях — на внедрение цифровых и технологических решений организации смогут получить займы до полумиллиарда рублей.

Как сообщил в видеоблоге глава Коми Владимир Уйба, проекты могут быть профинансированы на сумму от 20 до 500 млн рублей со ставкой 5% годовых. В случае приобретения отечественного программного обеспечения стоимостью более 50% от суммы займа процентная ставка составит 1% годовых. Займы будут выдаваться сроком на пять лет.

Средства займов могут быть направлены как на приобретение программного обеспечения, так и на приобретение в собственность новых производственных технологий.