Лондон, , 22:12 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $43 за баррель. Об этом свидетельствуют данные вечерних торгов в понедельник, 28 сентября.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 21:43 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в декабре выросла на 1,44% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $43,02 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки превышала $43 за баррель 21 сентября текущего года.

Тем временем фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 1,22% — до $40,74 за баррель.

Читайте ранее в этом сюжете: По силам ли РФ предотвратить коллапс мирового энергетического рынка?