Курган, , 21:42 — REGNUM В Курганской области на конец августа 2020 года в органах службы занятости населения состояли на учёте 25 430 человек. Численность безработных по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилась в четыре раза, сообщается в отчёте регионального департамента экономического развития.

Уровень регистрируемой безработицы на конец августа 2020 года составил в регионе 6,6% от численности рабочей силы.

На одну вакансию за отчётный период пришлось почти три незанятых трудовой деятельностью курганца. А именно на 100 вакансий — 293,5 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года регистрируемая безработица в Курганской области показала рост в 1,9 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На конец мая 2020 года в органах службы занятости населения региона состояли на учёте 14 119 человек не занятых трудовой деятельностью. На одну вакансию тогда приходилось два безработных.

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