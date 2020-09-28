Владимир, , 21:26 — REGNUM Во Владимирской области по факту допущенных нарушений при строительстве фельдшерско-акушерского пункта в деревне Аббакумово Гусь-Хрустального района возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в 2019—2020 годах областной департамент здравоохранения выделил более 14,5 миллиона рублей на строительство ФАПа в деревне Аббакумово и разработку проектной документации ФАПа в поселке Тасинский Бор. Строительство велось в рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

В сентябре 2019 года Уршельская районная больница заключила договор на строительство медучреждения на территории национального парка федерального значения «Мещера». Однако разрешения на строительство на землях особо охраняемой природной территории больница не получила.

В декабре 2019 года ФАП построили, но ввести его в эксплуатацию из-за отсутствия разрешительных документов было невозможно. Министерство природных ресурсов и экологии РФ не выдало разрешения, потому что были выявлены многочисленные нарушения в проекте строительства.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба». По предварительным подсчётам, из-за должностных лиц Уршельской районной больницы и администрации Гусь-Хрустального района региональный и федеральный бюджеты потерли более десяти миллионов рублей.