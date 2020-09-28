Подгорица, , 21:11 — REGNUM Директор Института общественного здравоохранения Черногории Бобан Мугоша сообщил 28 сентября на пресс-конференции, что из-за большого количества тестов, взятых у обратившихся за медицинской помощью, часть из них — около 1300 — будет отправлена на обработку в Германию, чтобы ускорить процесс выявления зараженных.

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Медики Черногории уже третий раз прибегают к помощи врачей из Германии, в среднем отправляют 1000 образцов.

В настоящее время в стране госпитализированы 311 пациентов с коронавирусом, а число активных случаев составляет 3558.

В настоящее время в Черногории в общей сложности для ковид-больниц отведено 579 койкомест, 17 транспортных средств для больниц и 20 машин клинического центра.

Всего в больницах есть 260 аппаратов ИВЛ.