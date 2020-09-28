Бишкек, , 20:55 — REGNUM От 160 тысяч до 570 тысяч детей в Киргизии могут оказаться за чертой бедности из-за экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в докладе, составленном аналитиками ЮНИСЕФ и Всемирного банка.

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Отмечается, что если сейчас в условиях бедности в республике живут 29% киргизстанцев в возрасте до 16 лет, то этот в будущем показатель может достигнуть 55% из-за спровоцированного пандемией экономического шока, резкого роста инфляции, а также сокращения доходов и денежных переводов от работающих за рубежом мигрантов.

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По мнению авторов исследования, расширение охвата существующих программ социальной помощи могло бы помочь смягчить неблагоприятные последствия экономического кризиса, вызванного коронавирусом.

При этом наибольшим потенциалом обладает социальное пособие «Уй-булого комок» (ежемесячное пособие семьям, имеющим трех и более детей в возрасте от 3 до 16 лет), так как оно обеспечивает регулярную поддержку доходов уязвимых семей с детьми.

Представитель ЮНИСЕФ в Киргизии Кристин Жольм призвала правительство республики устранить барьеры, ограничивающие доступ бедных домохозяйств к пособию «Уй-булого комок», а также рассмотреть вопрос о повышении размера гарантированного минимального дохода до уровня черты бедности.

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