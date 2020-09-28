Москва, , 20:11 — REGNUM Меры поддержки спроса на жильё в России дают положительный эффект. Об этом 28 сентября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета.

Квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наши меры поддержки спроса в целом работают и оказывают необходимый эффект», — сказал глава государства.

В то же время Путин отметил, что для долгосрочной устойчивости рынка жилья необходим также и рост предложения.

«Нужно больше строить, чтобы и выбор был, и баланс цен на жильё соблюдался. Чтобы не было необоснованных скачков», — подчеркнул президент.