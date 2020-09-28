Рим, , 19:46 — REGNUM Вот уже 40 лет в Италии не разрабатывали общенациональной стратегии развития сельского хозяйства, заявил в понедельник, 28 сентября, глава бизнес-ассоциации агропромышленников Массимилиано Джансанти.

Необходимость принятия такой стратегии назрела, убежден Джансанти.

Фермеры благодарны правительству страны за готовность помочь отрасли при распределении «коронавирусных» кредитов и средств ЕС, однако этого недостаточно, добавил он.

Бюджет и компании Италии могут рассчитывать на получение из фондов и бюджета ЕС около 200 млрд евро, в основном — кредитных средств.