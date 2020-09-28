Болонья, Италия, , 19:44 — REGNUM Вызванный эпидемией кризис сократит доходы каждой семьи Италии в 2020 году в среднем на 1257 евро, таковы данные исследования национальной ассоциации потребителей, опубликованные в понедельник, 28 сентября.

Общий объем недополученных гражданами доходов составит 32 млрд евро.

Самые значительные потери ожидаются в регионе Эмилия-Романья (Болонья) — на 2200 евро в среднем на семью, или на 6,4% всех доходов.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение почти 100 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС бюджет Италии и итальянские компании могут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.