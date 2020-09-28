Палермо, Италия, , 19:42 — REGNUM Из-за спровоцированного эпидемией кризиса число рабочих мест в южных регионах Италии может сократиться, по данным экспертов, на 600−800 тысяч, заявил в понедельник, 28 сентября, министр по делам Юга Джузеппе Провенцано.

При распределении средств фондов ЕС и бюджета Италии следует в первую очередь обратить внимание на проблемы экономически менее благополучных южных регионов страны, уверен министр.

По данным на 28 сентября, в Италии умерли 35 851 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 16 (днем ранее — на 17). Выздоровели 225 190 человек, за сутки этот показатель увеличился на 773 (днем ранее — на 724). Число подтвержденных носителей выросло на 1494 (днем ранее — на 1766). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 311 364.

В настоящее время заражены 50 323 человека — на 705 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже два месяца, за это время увеличилось более чем в четыре раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение почти 100 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС бюджет Италии и итальянские компании могут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.