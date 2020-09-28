Москва, , 19:09 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила проект закона о создании единого онлайн-ресурса для продажи конфискованного имущества. Об этом 28 сентября сообщил глава ведомства Игорь Артемьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Как отметили руководитель ФАС, на сегодняшний день в России действует около 50 законов и нормативных актов, касающихся реализации имущества.

«Любое имущество-конфискат, это будет, лес или земля или какое-то другое государственное имущество, продаётся по разным процедурам. Объявления публикуются неизвестно где, даже опытный следопыт не найдёт этих объявлений», — сказал Артемьев, отметив, что «в результате всё это достается отдельным лицам и проплывает мимо казны».

В антимонопольной службе считают, что выходом из этой ситуации может послужить создание единого сайта для продажи государственного имущества.

«Мы подготовили в правительстве короткий законопроект, за конкуренцию, достаточно внести всего пять строк, и эти пять строк внести в эти 50 законодательных актов, установив очень простую вещь. Всё перевести в электронный формат — либо электронный конкурс, либо электронный аукцион», — сказал глава ФАС.

По его словам, идея состоит в том, чтобы на едином сайте любое физическое или юридическое лицо могло получить информацию о продаже «абсолютно любого имущества по любому законодательству».

Артемьев высказал мнение, что такая мера позволит выручить от продажи государственного имущества гораздо больше средств.